Marché de Noël Saint-Fargeau

Marché de Noël

Gymnase Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Comme chaque année, nous vous attendons nombreux pour faire vibrer l’esprit de Noël ensemble ! Activités créatives, restauration sur place, distribution des colis des aînés, producteurs locaux, gastronomie, idées cadeaux, Père-Noël. .

Gymnase Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie@saint-fargeau.fr

