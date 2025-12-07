Marché de Noël Saint-Fargeau

Marché de Noël Saint-Fargeau dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

Gymnase Saint-Fargeau Yonne

Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Comme chaque année, nous vous attendons nombreux pour faire vibrer l’esprit de Noël ensemble ! Activités créatives, restauration sur place, distribution des colis des aînés, producteurs locaux, gastronomie, idées cadeaux, Père-Noël.   .

Gymnase Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie@saint-fargeau.fr

