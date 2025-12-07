Marché de Noël Saint-Fargeau
Marché de Noël Saint-Fargeau dimanche 7 décembre 2025.
Comme chaque année, nous vous attendons nombreux pour faire vibrer l’esprit de Noël ensemble ! Activités créatives, restauration sur place, distribution des colis des aînés, producteurs locaux, gastronomie, idées cadeaux, Père-Noël. .
Gymnase Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie@saint-fargeau.fr
