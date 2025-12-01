Marché de Noël à 7 km de Saint-Fargeau Saint-Fargeau

Marché de Noël

Saint-Fargeau

Tarif : – – EUR

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

Vin chaud, chocolat chaud, friandises. Petite restauration salée et sucrée et buvette sur place. A vos crayon! Dépôt de vos dessins au village du Père Noël du 1er au 13 décembre midi. Ouvert à tout les enfants de passage dans la commune jusqu’à 12 ans. Tirage au sort le 13 décembre à 17 h. N’oublier pas d’inscrire votre nom et un numéro de téléphone derrière le dessin.

Balade poneys de 14 h 30 à 17 h 00.

Présence du Père Noël et de surprises! de 17 h 00 à 18 h 30.

Feu d’artifice à 19 h 30. .

Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 14 69 41 mairie@saint-fargeau.fr

L’événement Marché de Noël Saint-Fargeau a été mis à jour le 2025-10-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !