MARCHÉ DE NOËL Saint-Félix-de-Lodez
Le Quai Saint-Félix-de-Lodez Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Profitez du Marché de Noël en famille !
Inscription en mairie.
Si mauvais temps repli à la salle Robert Arnihac .
Le Quai Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 96 60 60
English :
Enjoy the Christmas Market with your family!
German :
Genießen Sie den Weihnachtsmarkt mit der ganzen Familie!
Italiano :
Godetevi il mercatino di Natale con la vostra famiglia!
Espanol :
Disfrute del Mercado de Navidad en familia
