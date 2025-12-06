MARCHÉ DE NOËL Saint-Félix-de-Lodez

MARCHÉ DE NOËL

Profitez du Marché de Noël en famille !

Inscription en mairie.

Si mauvais temps repli à la salle Robert Arnihac .

Le Quai Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 96 60 60

English :

Enjoy the Christmas Market with your family!

German :

Genießen Sie den Weihnachtsmarkt mit der ganzen Familie!

Italiano :

Godetevi il mercatino di Natale con la vostra famiglia!

Espanol :

Disfrute del Mercado de Navidad en familia

