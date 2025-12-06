Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MARCHÉ DE NOËL Saint-Félix-de-Lodez

MARCHÉ DE NOËL

MARCHÉ DE NOËL Saint-Félix-de-Lodez samedi 6 décembre 2025.

MARCHÉ DE NOËL

Le Quai Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Chaque année, le marché de Noël rythme le temps des fêtes de fin d’année.
Chaque année, le marché de Noël rythme le temps des fêtes de fin d’année.   .

Le Quai Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 96 60 60  contact@mairiesaintfelixdelodez.fr

English :

Every year, the Christmas market sets the pace for the festive season.

German :

Jedes Jahr gibt der Weihnachtsmarkt den Takt für die Weihnachtszeit vor.

Italiano :

Ogni anno, il mercatino di Natale segna il ritmo delle festività.

Espanol :

Cada año, el mercado navideño marca el ritmo de las fiestas.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2025-11-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS