MARCHÉ DE NOËL Saint-Félix-de-Lodez
Le Quai Saint-Félix-de-Lodez Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Chaque année, le marché de Noël rythme le temps des fêtes de fin d’année.
Le Quai Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 96 60 60 contact@mairiesaintfelixdelodez.fr
English :
Every year, the Christmas market sets the pace for the festive season.
German :
Jedes Jahr gibt der Weihnachtsmarkt den Takt für die Weihnachtszeit vor.
Italiano :
Ogni anno, il mercatino di Natale segna il ritmo delle festività.
Espanol :
Cada año, el mercado navideño marca el ritmo de las fiestas.
