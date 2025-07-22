Marché de Noël Saint-Ferréol-d’Auroure
Marché de Noël Saint-Ferréol-d’Auroure samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Gymnase du Mont Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Marché de Noël organisé par la municipalité avec producteurs et créateurs.
Plus d’informations à venir.
Gymnase du Mont Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 25 commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr
English :
Christmas market organized by the municipality with producers and designers.
More information to come.
German :
Von der Gemeinde organisierter Weihnachtsmarkt mit Produzenten und Kreativen.
Weitere Informationen folgen.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal Comune con produttori e designer.
Ulteriori informazioni in arrivo.
Espanol :
Mercado navideño organizado por el ayuntamiento con productores y diseñadores.
Más información próximamente.
L’événement Marché de Noël Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Loire Semène