Marché de Noel Saint-Ferréol-Trente-Pas

Marché de Noel

Village Saint-Ferréol-Trente-Pas Drôme

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

30 artisans et créateurs seront réunis pour offrir un univers de savoir-faire et d’inspiration !

Pour vous réchauffer vin chaud, pizzas, crêpes et gâteaux, concert de folk irlandais et soupe !

Visite savonnerie Les Savonnés 10h 12h 14h 16h

Village Saint-Ferréol-Trente-Pas 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 72 52 mairiesaintfe@orange.fr

English :

30 artisans and creators will be on hand to offer a world of expertise and inspiration!

Warm up with mulled wine, pizzas, crêpes and cakes, an Irish folk concert and soup!

Les Savonnés soap factory tour: 10am 12pm 2pm 4pm

