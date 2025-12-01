Marché de Noel Saint-Ferréol-Trente-Pas
Marché de Noel Saint-Ferréol-Trente-Pas dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noel
Village Saint-Ferréol-Trente-Pas Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
30 artisans et créateurs seront réunis pour offrir un univers de savoir-faire et d’inspiration !
Pour vous réchauffer vin chaud, pizzas, crêpes et gâteaux, concert de folk irlandais et soupe !
Visite savonnerie Les Savonnés 10h 12h 14h 16h
.
Village Saint-Ferréol-Trente-Pas 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 72 52 mairiesaintfe@orange.fr
English :
30 artisans and creators will be on hand to offer a world of expertise and inspiration!
Warm up with mulled wine, pizzas, crêpes and cakes, an Irish folk concert and soup!
Les Savonnés soap factory tour: 10am 12pm 2pm 4pm
