Marché de Noël Salle polyvalente et centre bourg Saint-Fiel
Marché de Noël Salle polyvalente et centre bourg Saint-Fiel vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente et centre bourg 2 route du Grand Moulin Saint-Fiel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Marché de producteurs, artisans, associations
Passage du père Noël
Chant des enfants
Lâcher de lampions
Restauration sur place, sandwichs, huîtres, gâteaux, vin chaud… .
Salle polyvalente et centre bourg 2 route du Grand Moulin Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 07 36 contact@saintfiel.fr
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Saint-Fiel a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Grand Guéret