Marché de Noël Salle polyvalente et centre bourg Saint-Fiel

Marché de Noël Salle polyvalente et centre bourg Saint-Fiel vendredi 5 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle polyvalente et centre bourg 2 route du Grand Moulin Saint-Fiel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Marché de producteurs, artisans, associations

Passage du père Noël

Chant des enfants

Lâcher de lampions

Restauration sur place, sandwichs, huîtres, gâteaux, vin chaud… .

Salle polyvalente et centre bourg 2 route du Grand Moulin Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 07 36 contact@saintfiel.fr

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Saint-Fiel a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Grand Guéret