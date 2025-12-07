Marché de Noël Saint-Florentin
Marché de Noël Saint-Florentin dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Rue de la halle Marché Couvert Saint-Florentin Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Produits du terroir et artisanat. .
Rue de la halle Marché Couvert Saint-Florentin 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 53 20 00
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Saint-Florentin a été mis à jour le 2025-11-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)