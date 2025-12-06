Marché de Noël Salle polyvalente Saint-Fort-sur-Gironde
Marché de Noël
Salle polyvalente 38 rue du stade Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Artisans, commerçants, associations, réservez votre stand (gratuit)
Salle polyvalente 38 rue du stade Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 16 55 45
English :
Christmas Market
Craftsmen, shopkeepers, associations, reserve your stand (free)
German :
Weihnachtsmarkt
Handwerker, Händler, Vereine, reservieren Sie Ihren Stand (kostenlos)
Italiano :
Mercatino di Natale
Artigiani, commercianti, associazioni, prenotate il vostro stand (gratuito)
Espanol :
Mercado navideño
Artesanos, comerciantes, asociaciones, reserve su puesto (gratuito)
