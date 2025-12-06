Marché de Noël Salle polyvalente Saint-Fort-sur-Gironde

Marché de Noël Salle polyvalente Saint-Fort-sur-Gironde samedi 6 décembre 2025.

Salle polyvalente 38 rue du stade Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

2025-12-06

Artisans, commerçants, associations, réservez votre stand (gratuit)

Salle polyvalente 38 rue du stade Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 16 55 45

English :

Christmas Market



Craftsmen, shopkeepers, associations, reserve your stand (free)

German :

Weihnachtsmarkt



Handwerker, Händler, Vereine, reservieren Sie Ihren Stand (kostenlos)

Italiano :

Mercatino di Natale



Artigiani, commercianti, associazioni, prenotate il vostro stand (gratuito)

Espanol :

Mercado navideño



Artesanos, comerciantes, asociaciones, reserve su puesto (gratuito)

L’événement Marché de Noël Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-16 par Offices de Tourisme de Jonzac