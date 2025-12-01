Marché de Noël Saint-Gaultier

Marché de Noël Saint-Gaultier dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

9 Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël proposé par la commune de Saint-Gaultier.

Marché de Noël avec de nombreux exposants (gastronomie, décoration, cadeaux, vins et spiritueux, jouets en bois,…) pour préparer votre liste de Noël. Visite du Père Noel à 11h, 14h et 16h ; château gonflable, photographe professionnel… .

9 Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 66 00

English :

Christmas market organized by the commune of Saint-Gaultier.

German :

Weihnachtsmarkt, der von der Gemeinde Saint-Gaultier angeboten wird.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal comune di Saint-Gaultier.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por el municipio de Saint-Gaultier.

L’événement Marché de Noël Saint-Gaultier a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Vallée de la Creuse