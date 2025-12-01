Marché de Noël Saint-Gaultier
Marché de Noël Saint-Gaultier dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
9 Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Marché de Noël proposé par la commune de Saint-Gaultier.
Marché de Noël avec de nombreux exposants (gastronomie, décoration, cadeaux, vins et spiritueux, jouets en bois,…) pour préparer votre liste de Noël. Visite du Père Noel à 11h, 14h et 16h ; château gonflable, photographe professionnel… .
9 Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 66 00
English :
Christmas market organized by the commune of Saint-Gaultier.
German :
Weihnachtsmarkt, der von der Gemeinde Saint-Gaultier angeboten wird.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal comune di Saint-Gaultier.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por el municipio de Saint-Gaultier.
L’événement Marché de Noël Saint-Gaultier a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Vallée de la Creuse