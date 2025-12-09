Marché de Noël Saint-Genest-sur-Roselle

Marché de Noël

le bourg Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Plongez dans l’ambiance magique et chaleureuse de Noël à Saint Genest-sur-Roselle ! Laissez-vous tenter par des saveurs festives, des huîtres iodées aux délicieux gâteaux. Une atmosphère conviviale vous y attend. Les plus jeunes seront particulièrement gâtés avec des ateliers créatifs pour confectionner leurs propres décorations et cartes de Noël. Et pour couronner la fête, l’hôte le plus attendu de l’année, le Père Noël en personne, rendra visite au marché pour saluer les enfants et prendre leurs listes de vœux. .

le bourg Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91

