Marché de Noël rue des tanneries Saint-Gengoux-le-National samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
rue des tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Gratuit
2025-11-29 10:00:00
2025-11-30 17:00:00
2025-11-29 2025-11-30
Ventes d’objets divers réalisés par des bénévoles: Tabliers, vêtements pour poupées,dinettes feutrine, accessoires bébé, décoration, encadrement, porte couteaux chasseurs, serviettes sèche cheveux, cadres, objets de Noël, confitures chocolats (mendiants, orangettes, palets), pâtes de fruits, vin, bar à huitres et escargots .
rue des tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 77 98 93 pierrechenet@orange.fr
