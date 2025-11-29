Marché de Noël rue des tanneries Saint-Gengoux-le-National

Marché de Noël

rue des tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Ventes d’objets divers réalisés par des bénévoles: Tabliers, vêtements pour poupées,dinettes feutrine, accessoires bébé, décoration, encadrement, porte couteaux chasseurs, serviettes sèche cheveux, cadres, objets de Noël, confitures chocolats (mendiants, orangettes, palets), pâtes de fruits, vin, bar à huitres et escargots .

+33 6 79 77 98 93 pierrechenet@orange.fr

