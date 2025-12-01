Marché de Noel EHPAD Nathalie Blanchet Saint-Gengoux-le-National

Marché de Noel

EHPAD Nathalie Blanchet 4 rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

2025-12-13 10:00:00

2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

L’association Prête-moi ta main , en collaboration avec l’EHPAD Nathalie Blanchet, organise son premier marché de Noël. Buvette avec vin chaud et gaufres, de nombreux exposants d’art et artisanat et également des tours en calèche. Le bénéfice de cette journée bénéficiera aux résidents de l’EHPAD Nathalie Blanchet. .

EHPAD Nathalie Blanchet 4 rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 11 00 animation@ehpad-saintgengoux.fr

