MARCHÉ DE NOËL

19 rue du Moulin Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël de 10h à 18h à la cave coopérative Le Clocher Vert , Artisans, créateurs, restauration, buvette et animations. Repas sur réservation.

.

19 rue du Moulin Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 6 98 47 65 78 lescommercantsdici@gmail.com

English :

Christmas market from 10am to 6pm at the Cave Coopérative Le Clocher Vert , craftsmen, designers, food, refreshments and entertainment. Meals on reservation.

German :

Weihnachtsmarkt von 10 bis 18 Uhr in der Genossenschaftskellerei Le Clocher Vert , Kunsthandwerker, Designer, Essen, Trinken und Unterhaltung. Mahlzeiten auf Vorbestellung.

Italiano :

Mercatino di Natale dalle 10.00 alle 18.00 presso la cantina cooperativa Le Clocher Vert , con artigiani, designer, cibo, rinfreschi e intrattenimento. Pasti su prenotazione.

Espanol :

Mercado de Navidad de 10.00 a 18.00 h en la bodega cooperativa Le Clocher Vert , con artesanos, diseñadores, comida, refrescos y animación. Comidas previa reserva.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2025-11-23 par 34 OT AVANT-MONTS