MARCHÉ DE NOËL Saint-Geniès-de-Fontedit

19 rue du Moulin Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Marché de Noël de 10h à 18h à la cave coopérative Le Clocher Vert , Artisans, créateurs, restauration, buvette et animations. Repas sur réservation.
19 rue du Moulin Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 6 98 47 65 78 lescommercantsdici@gmail.com
English :
Christmas market from 10am to 6pm at the Cave Coopérative Le Clocher Vert , craftsmen, designers, food, refreshments and entertainment. Meals on reservation.
German :
Weihnachtsmarkt von 10 bis 18 Uhr in der Genossenschaftskellerei Le Clocher Vert , Kunsthandwerker, Designer, Essen, Trinken und Unterhaltung. Mahlzeiten auf Vorbestellung.
Italiano :
Mercatino di Natale dalle 10.00 alle 18.00 presso la cantina cooperativa Le Clocher Vert , con artigiani, designer, cibo, rinfreschi e intrattenimento. Pasti su prenotazione.
Espanol :
Mercado de Navidad de 10.00 a 18.00 h en la bodega cooperativa Le Clocher Vert , con artesanos, diseñadores, comida, refrescos y animación. Comidas previa reserva.
