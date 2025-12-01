Marché de Noël Saint Genis de Saintonge Saint-Genis-de-Saintonge

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rue Pont Bouchard Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 17:30:00

2025-12-14

Marché de Noël organisé par l’Association des Commerçants de Saint Genis de Saintonge
Rue Pont Bouchard Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   acap17240@gmail.com

English :

Christmas market organized by the Association des Commerçants de Saint Genis de Saintonge

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Association des Commerçants de Saint Genis de Saintonge

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dall’Associazione dei commercianti di Saint Genis de Saintonge

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por la Asociación de Comerciantes de Saint Genis de Saintonge

