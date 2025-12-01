Marché de Noël Saint Genis de Saintonge Saint-Genis-de-Saintonge
Marché de Noël Saint Genis de Saintonge Saint-Genis-de-Saintonge dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël Saint Genis de Saintonge
Rue Pont Bouchard Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 17:30:00
Date(s) :
2025-12-14
Marché de Noël organisé par l’Association des Commerçants de Saint Genis de Saintonge
.
Rue Pont Bouchard Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine acap17240@gmail.com
English :
Christmas market organized by the Association des Commerçants de Saint Genis de Saintonge
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert von der Association des Commerçants de Saint Genis de Saintonge
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dall’Associazione dei commercianti di Saint Genis de Saintonge
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por la Asociación de Comerciantes de Saint Genis de Saintonge
L’événement Marché de Noël Saint Genis de Saintonge Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2025-10-22 par Offices de Tourisme de Jonzac