MARCHE DE NOEL

Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Ambiance festive garantie avec un marché de Noël riche en exposants, animations, concert, mascottes, jeux, tombola et gourmandises. Un rendez-vous magique pour toute la famille, plein de surprises à savourer ensemble !

.

Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 046889843

English :

A festive atmosphere guaranteed with a Christmas market packed with exhibitors, entertainment, concerts, mascots, games, tombola and delicacies. A magical event for the whole family, full of surprises to enjoy together!

