Marché de Noël Saint-Georges-d’Oléron Rue des dames Saint-Georges-d’Oléron

Rue des dames Parvis de l’église Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Retrouvez le marché de Noël . Venez nombreux à la rencontre des exposants.
Rue des dames Parvis de l’église Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02
English :
The Christmas market. Come and meet the exhibitors.
German :
Finden Sie den Weihnachtsmarkt . Kommen Sie zahlreich, um die Aussteller zu treffen.
Italiano :
Il mercatino di Natale. Venite a conoscere gli espositori.
Espanol :
El mercado de Navidad. Venga a conocer a los expositores.
