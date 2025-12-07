Marché de Noël Saint-Georges-d’Oléron Rue des dames Saint-Georges-d’Oléron

Marché de Noël Saint-Georges-d’Oléron

Rue des dames Parvis de l’église Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Retrouvez le marché de Noël . Venez nombreux à la rencontre des exposants.

Rue des dames Parvis de l’église Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02

English :

The Christmas market. Come and meet the exhibitors.

German :

Finden Sie den Weihnachtsmarkt . Kommen Sie zahlreich, um die Aussteller zu treffen.

Italiano :

Il mercatino di Natale. Venite a conoscere gli espositori.

Espanol :

El mercado de Navidad. Venga a conocer a los expositores.

L’événement Marché de Noël Saint-Georges-d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes