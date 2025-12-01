Marché de Noël Saint-Gérand-de-Vaux

Marché de Noël

Venez plonger dans la magie de Noël à Saint-Gérand-de-Vaux ! Au programme marché artisanal, défilé de chars illuminés, majorettes, photo avec le Père Noël et restauration sur place. Un rendez-vous festif pour petits et grands !

Salle des fêtes Saint-Gérand-de-Vaux 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes marine.cherion@gmail.com

English :

Come and immerse yourself in the magic of Christmas in Saint-Gérand-de-Vaux! On the program: craft market, illuminated float parade, majorettes, photo with Santa Claus and on-site catering. A festive event for young and old!

German :

Tauchen Sie in Saint-Gérand-de-Vaux in den Weihnachtszauber ein! Auf dem Programm stehen ein Kunsthandwerkermarkt, ein Umzug mit beleuchteten Wagen, Majoretten, ein Foto mit dem Weihnachtsmann und Verpflegung vor Ort. Ein festlicher Termin für Groß und Klein!

Italiano :

Venite a immergervi nella magia del Natale a Saint-Gérand-de-Vaux! In programma: mercatino dell’artigianato, sfilata di carri illuminati, majorette, foto con Babbo Natale e ristorazione in loco. Un evento festoso per grandi e piccini!

Espanol :

Venga y sumérjase en la magia de la Navidad en Saint-Gérand-de-Vaux En el programa: mercado de artesanía, desfile de carrozas iluminadas, majorettes, foto con Papá Noel y catering in situ. Un acontecimiento festivo para grandes y pequeños

