MARCHÉ DE NOËL Saint-Germain-de-Salles

MARCHÉ DE NOËL

Bourg du village Saint-Germain-de-Salles Allier

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

2025-12-20

Un marché convivial au cœur du village vous attend gourmandises, rencontres, buvette, huîtres, charcuterie, châtaignes grillées et autres délices. Célébrez la magie de Noël avec nous ! CB acceptée.

Bourg du village Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 28 13 72

English :

A friendly market in the heart of the village awaits you: delicacies, encounters, refreshments, oysters, charcuterie, roasted chestnuts and other delights. Celebrate the magic of Christmas with us! Credit cards accepted.

German :

Ein geselliger Markt im Herzen des Dorfes erwartet Sie: Leckereien, Begegnungen, Imbissstände, Austern, Wurstwaren, geröstete Kastanien und andere Köstlichkeiten. Feiern Sie mit uns den Zauber von Weihnachten! CB wird akzeptiert.

Italiano :

Un simpatico mercatino nel cuore del paese vi aspetta: prelibatezze, incontri, rinfreschi, ostriche, salumi, caldarroste e altre delizie. Festeggiate con noi la magia del Natale! Carte di credito accettate.

Espanol :

Un mercado acogedor en el corazón del pueblo le espera: delicatessen, reuniones, refrescos, ostras, charcutería, castañas asadas y otras delicias. ¡Celebre la magia de la Navidad con nosotros! Se aceptan tarjetas de crédito.

