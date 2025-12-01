Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Saint-Germain-des-Grois

Marché de Noël Saint-Germain-des-Grois samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Saint-Germain-des-Grois Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :
2025-12-13

Créations artisanales vêtements bijoux afghans cadeaux décorations Salon de thé Tombola.

Pratique à la salle des fêtes.

Visite de l’église restaurée.

Une organisation de Saint-Germain-des-Grois Patrimoine.   .

Saint-Germain-des-Grois 61110 Orne Normandie +33 6 62 58 00 83 

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Saint-Germain-des-Grois a été mis à jour le 2025-11-03 par OT CdC Coeur du Perche