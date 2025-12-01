Marché de Noël Saint-Germain-des-Grois
Marché de Noël Saint-Germain-des-Grois samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Saint-Germain-des-Grois Orne
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
Créations artisanales vêtements bijoux afghans cadeaux décorations Salon de thé Tombola.
Pratique à la salle des fêtes.
Visite de l’église restaurée.
Une organisation de Saint-Germain-des-Grois Patrimoine. .
Saint-Germain-des-Grois 61110 Orne Normandie +33 6 62 58 00 83
