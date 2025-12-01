Marché de Noël Saint-Germain-du-Salembre

Marché de Noël

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

– 9h Rando du trou du renard, 6 ou 12 km. Gratuit, café offert, départ salle des fêtes.

– 9h-18h30 marché de Noël, Bourse aux jouets, artisans locaux (foie gras, confiture, miel, noix, vin…), particuliers (bijoux, déco, bougies, flockage, tableaux …), plats chauds et buvette tartiflette, soupe, vin chaud, crêpes, gaufres, bar à huîtres.

Boîte aux lettres pour le Père Noël.

– 10h-12h et 15h-17h lecture de contes et atelier manuel pour les enfants.

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 90 08 10 comite.fetes.saintgermain@gmail.com

English : Marché de Noël

– 9 a.m.: Rando du trou du renard, 6 or 12 km. Free, coffee offered, departure from salle des fêtes.

– 9am-6.30pm: Christmas market, numerous exhibitors. Hot food and refreshments.

– 10am-12pm and 3pm-5pm: storytelling and handicraft workshop for children.

German : Marché de Noël

– 9 Uhr: Rando du trou du renard, 6 oder 12 km. Kostenlos, kostenloser Kaffee, Start im Festsaal.

– 9h-18h30: Weihnachtsmarkt, zahlreiche Aussteller. Warme Gerichte und Getränkestand.

– 10.00-12.00 Uhr und 15.00-17.00 Uhr: Märchenlesung und Handarbeitsworkshop für Kinder.

Italiano :

– ore 9: passeggiata al Trou du renard, 6 o 12 km. Gratuita, caffè offerto, partenza dalla sala del villaggio.

– 9.00-18.30: Mercatino di Natale, numerosi espositori. Cibo caldo e rinfreschi.

– 10.00-12.00 e 15.00-17.00: laboratorio di narrazione e artigianato per bambini.

Espanol : Marché de Noël

– 9h: Paseo por el Trou du Renard, 6 o 12 km. Gratuito, se ofrece café, salida desde el ayuntamiento del pueblo.

– 9h-18h30: Mercado de Navidad, numerosos expositores. Comida caliente y refrescos.

– 10.00-12.00 y 15.00-17.00: cuentacuentos y taller de manualidades para niños.

L’événement Marché de Noël Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2025-11-21 par Vallée de l’Isle en Périgord