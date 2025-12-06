Marché de Noël L’atelier du corps et de l’esprit Saint-Germain-du-Seudre
Marché de Noël L’atelier du corps et de l’esprit Saint-Germain-du-Seudre samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
L’atelier du corps et de l’esprit 2, rue Eutrope Dupon Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Nous vous attendons nombreux pour partager un moment chaleureux au marché de Noël de Saint-Germain-du-Seudre !
Une tombola vous sera proposée par l’Atelier du Corps et de l’Esprit
L’atelier du corps et de l’esprit 2, rue Eutrope Dupon Saint-Germain-du-Seudre 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 28 56 40 latelierducorpsetdelesprit@gmail.com
English :
We look forward to seeing you at the Saint-Germain-du-Seudre Christmas market!
A tombola will be offered by Atelier du Corps et de l’Esprit
German :
Wir erwarten Sie zahlreich, um gemeinsam einen gemütlichen Moment auf dem Weihnachtsmarkt in Saint-Germain-du-Seudre zu verbringen!
Eine Tombola wird Ihnen vom Atelier du Corps et de l’Esprit angeboten
Italiano :
Vi aspettiamo al mercatino di Natale di Saint-Germain-du-Seudre!
Una tombola sarà offerta dall’Atelier du Corps et de l’Esprit
Espanol :
Le esperamos en el mercado navideño de Saint-Germain-du-Seudre
El Atelier du Corps et de l’Esprit ofrecerá una tómbola
