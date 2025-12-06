Marché de Noël L’atelier du corps et de l’esprit Saint-Germain-du-Seudre

Marché de Noël

L’atelier du corps et de l’esprit 2, rue Eutrope Dupon Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Nous vous attendons nombreux pour partager un moment chaleureux au marché de Noël de Saint-Germain-du-Seudre !

Une tombola vous sera proposée par l’Atelier du Corps et de l’Esprit

.

L’atelier du corps et de l’esprit 2, rue Eutrope Dupon Saint-Germain-du-Seudre 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 28 56 40 latelierducorpsetdelesprit@gmail.com

English :

We look forward to seeing you at the Saint-Germain-du-Seudre Christmas market!

A tombola will be offered by Atelier du Corps et de l’Esprit

German :

Wir erwarten Sie zahlreich, um gemeinsam einen gemütlichen Moment auf dem Weihnachtsmarkt in Saint-Germain-du-Seudre zu verbringen!

Eine Tombola wird Ihnen vom Atelier du Corps et de l’Esprit angeboten

Italiano :

Vi aspettiamo al mercatino di Natale di Saint-Germain-du-Seudre!

Una tombola sarà offerta dall’Atelier du Corps et de l’Esprit

Espanol :

Le esperamos en el mercado navideño de Saint-Germain-du-Seudre

El Atelier du Corps et de l’Esprit ofrecerá una tómbola

L’événement Marché de Noël Saint-Germain-du-Seudre a été mis à jour le 2025-11-22 par Offices de Tourisme de Jonzac