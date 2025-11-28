Marché de Noël Saint-Germainmont
Marché de Noël Saint-Germainmont vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël
Saint-Germainmont Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
artisans et producteurs locaux venue du Père Noël de 18h30 à 19h30 food truck So Poup
Saint-Germainmont 08190 Ardennes Grand Est apearcenciel08190@gmail.com
English :
local craftsmen and producers Santa Claus visits from 6:30 to 7:30 p.m. So Poup food truck
German :
lokale Handwerker und Produzenten Besuch des Weihnachtsmanns von 18:30 bis 19:30 Uhr Foodtruck So Poup
Italiano :
artigiani e produttori locali visite di Babbo Natale dalle 18.30 alle 19.30 camioncino del cibo So Poup
Espanol :
artesanos y productores locales Visita de Papá Noel de 18.30 a 19.30 h Camión de comida So Poup
