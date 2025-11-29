Marché de Noël Salle des fêtes Saint-Gilles

Marché de Noël

Salle des fêtes 6 Rue du Bocage Saint-Gilles Manche

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Rendez-vous le 29 novembre prochain à la salle des fêtes de Saint-Gilles pour un marché de Noël au profit des élèves de l’école de Saint-Gilles.

Une quinzaine d’exposants Bijoux, saucissons, vêtements et accessoires, miel, bougies, vin, décorations de table de Noël, bien-être et un food truck en fin d’après-midi.

Restauration sucrée, boissons chaudes et froides dans l’après-midi.

Visite du Père Noël vers 17h.

Apéro Gourmand, OCS SNACK, Chollet Vin, L’ Esprit Libre d’Emy, Fantastique Couture, L’Atelier d’Elle Normandie, Les p’tites trouvailles de Nat’, La malle aux fripons , O Massa’chi, Adeline bien-être massage et ongles, L’herberie de la belhomiere, Association Apimerveilles, L’Atelier de Tatie Isa, Gommes Magiques .

Salle des fêtes 6 Rue du Bocage Saint-Gilles 50180 Manche Normandie +33 6 79 11 30 66 ape.reinettes.stgilles@gmail.com

