Marché de Noël Saint-Hilaire-de-Chaléons
Marché de Noël Saint-Hilaire-de-Chaléons vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19 23:00:00
Date(s) :
2025-12-19
On attend tous les ans cette période de fin d’année; l’ouverture du marché de Noël ! Rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Chaléons
petits et grands se mettent dans l’ambiance de Noël… les enfants de l’école ont préparé de nombreuses surprises pour les parents et plein d’idées cadeaux…
Au programme
le marché de Noël à partir de 19h
des exposants et créateurs
des animations pour les enfants
le coin restauration avec en plat chaud une Tartiflette, à consommer sur place ou à emporter
le défilé des tracteurs illuminés à travers les rues du bourg
stands de gourmandises ; des crêpes, des galettes, bonbons, buvette, vin et chocolat chaud, de la tartiflette sur réservation via le lien HelloAsso
rendez-vous à la salle Pierre Leduc
de quoi passer une sympathique soirée avant Noël !
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Saint-Hilaire-de-Chaléons. .
Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 37 79 58 11 apel.est.shc44@gmail.com
English :
Every year, we look forward to the end-of-year opening of the Christmas market! See you at Saint-Hilaire-de-Chaléons
L’événement Marché de Noël Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2025-12-09 par I_OT Pornic