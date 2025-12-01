Marché de Noël

Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 23:00:00

Date(s) :

2025-12-19

On attend tous les ans cette période de fin d’année; l’ouverture du marché de Noël ! Rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Chaléons

petits et grands se mettent dans l’ambiance de Noël… les enfants de l’école ont préparé de nombreuses surprises pour les parents et plein d’idées cadeaux…

Au programme

le marché de Noël à partir de 19h

des exposants et créateurs

des animations pour les enfants

le coin restauration avec en plat chaud une Tartiflette, à consommer sur place ou à emporter

le défilé des tracteurs illuminés à travers les rues du bourg

stands de gourmandises ; des crêpes, des galettes, bonbons, buvette, vin et chocolat chaud, de la tartiflette sur réservation via le lien HelloAsso

rendez-vous à la salle Pierre Leduc

de quoi passer une sympathique soirée avant Noël !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Saint-Hilaire-de-Chaléons. .

Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 37 79 58 11 apel.est.shc44@gmail.com

English :

Every year, we look forward to the end-of-year opening of the Christmas market! See you at Saint-Hilaire-de-Chaléons

L’événement Marché de Noël Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2025-12-09 par I_OT Pornic