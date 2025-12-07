Marché de Noël Saint-Hilaire-de-Villefranche
Marché de Noël
Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Venez plonger dans la magie de Noël à St Hilaire de Villefranche
Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 64 07 ape.sthilairedevillefranche@gmail.com
Tauchen Sie in St Hilaire de Villefranche in den Weihnachtszauber ein
Venite a immergervi nella magia del Natale a St Hilaire de Villefranche
Venga y sumérjase en la magia de la Navidad en St Hilaire de Villefranche
