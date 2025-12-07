Marché de Noël

Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Venez plonger dans la magie de Noël à St Hilaire de Villefranche

.

Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 64 07 ape.sthilairedevillefranche@gmail.com

English :

false

German :

Tauchen Sie in St Hilaire de Villefranche in den Weihnachtszauber ein

Italiano :

Venite a immergervi nella magia del Natale a St Hilaire de Villefranche

Espanol :

Venga y sumérjase en la magia de la Navidad en St Hilaire de Villefranche

L’événement Marché de Noël Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2025-10-16 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme