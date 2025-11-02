Marché de Noël Salle polyvalente Saint-Hilaire-les-Places
Marché de Noël Salle polyvalente Saint-Hilaire-les-Places dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Impasse du Lac Plaisance Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Organisé par le Comité de Jumelage, ce marché festif rassemblera producteurs et artisans locaux (miel, tricot, créations artisanales…) et proposera des spécialités franconiennes charcuteries, bières, gâteaux et autres délices d’Allemagne !
Au programme conte de Noël à 11h, chants par une chorale à 14h30, et à 16h, arrivée du Père Noël avec goûter offert aux enfants. Buvette et restauration sur place pour une journée chaleureuse et gourmande ! .
Salle polyvalente Impasse du Lac Plaisance Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 12 08 jumelage.sthilaire@gmail.com
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus