Marché de Noël Salle polyvalente Saint-Hilaire-les-Places

Marché de Noël

Salle polyvalente Impasse du Lac Plaisance Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Organisé par le Comité de Jumelage, ce marché festif rassemblera producteurs et artisans locaux (miel, tricot, créations artisanales…) et proposera des spécialités franconiennes charcuteries, bières, gâteaux et autres délices d’Allemagne !

Au programme conte de Noël à 11h, chants par une chorale à 14h30, et à 16h, arrivée du Père Noël avec goûter offert aux enfants. Buvette et restauration sur place pour une journée chaleureuse et gourmande ! .

