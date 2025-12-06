Marché de Noël

Saint-Hilaire-Peyroux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Marché de noël nocturne

Venez décourvrir nos exposants et partager avec nous la féérie de noël lors de cette soirée exceptionnelle

Artisans, commerçants, créateurs s’installeront le temps d’une soirée pour vivre avec vous la magie de noël. .

Saint-Hilaire-Peyroux 19560 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 91 38 01

