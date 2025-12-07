Marché de Noël Saint-Hilaire

Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Une journée chaleureuse et festive vous attend. Venez nombreux partager ce moment avec nous !

Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 64 07

L’événement Marché de Noël Saint-Hilaire Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2025-11-29 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme