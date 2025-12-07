Marché de Noël Saint-Hilaire Saint-Hilaire-de-Villefranche
Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Une journée chaleureuse et festive vous attend. Venez nombreux partager ce moment avec nous !
Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 64 07
