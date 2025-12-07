Marché de Noël Saint-Igny-de-Roche
Marché de Noël Saint-Igny-de-Roche dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Au gymnase Saint-Igny-de-Roche Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 14 EUR
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Marché de Noël organisé par l’association des parents d’élèves de Saint Igny.
Nombreux exposants, producteurs et artisans locaux.
Animations enfants, présence du Père Noël, repas sur commande à apestigny@gmail.com
Buvette et snack salé et sucré sur place. .
Au gymnase Saint-Igny-de-Roche 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Apestigny@gmail.com
