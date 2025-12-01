Marché de Noël le bourg Saint-Ilpize
Marché de Noël le bourg Saint-Ilpize jeudi 18 décembre 2025.
Début : 2025-12-18 17:30:00
fin : 2025-12-18 19:00:00
Comme chaque année, l’école de Villeneuve d’Allier St Ilpize organise un marché de Noël afin de financer diverses actions.
English :
Every year, the Villeneuve d’Allier St Ilpize school organizes a Christmas market to raise funds for various projects.
