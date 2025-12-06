Marché de Noël Saint Jean d’Assé Salle des fêtes Saint-Jean-d’Assé
Marché de Noël Saint Jean d’Assé Salle des fêtes Saint-Jean-d’Assé samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël Saint Jean d’Assé
Salle des fêtes Rue Pierre Gagneau Saint-Jean-d’Assé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de noël de l’APE
Exposition des artisans. Photo de noël. Buvette.
18h retraite aux flambeaux suivie de l’illumination du sapin place de la mairie. .
Salle des fêtes Rue Pierre Gagneau Saint-Jean-d’Assé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 35 30
English :
APE Christmas market
German :
Weihnachtsmarkt der EV
Italiano :
Mercatino di Natale APE
Espanol :
Mercado navideño APE
L’événement Marché de Noël Saint Jean d’Assé Saint-Jean-d’Assé a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Maine Coeur de Sarthe