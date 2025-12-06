Marché de Noël Saint Jean d’Assé Salle des fêtes Saint-Jean-d’Assé

Marché de Noël Saint Jean d’Assé

Saint-Jean-d'Assé

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Marché de noël de l’APE

Exposition des artisans. Photo de noël. Buvette.

18h retraite aux flambeaux suivie de l’illumination du sapin place de la mairie. .

Salle des fêtes Rue Pierre Gagneau Saint-Jean-d'Assé 72380 Sarthe Pays de la Loire

APE Christmas market

Weihnachtsmarkt der EV

Mercatino di Natale APE

Mercado navideño APE

