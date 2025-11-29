Marché de Noël Saint-Jean-de-la-Ruelle
Marché de Noël Saint-Jean-de-la-Ruelle samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
64 Rue de Bagneaux Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 16:00:00
2025-11-29 2025-11-30
Marché de Noël de l’Ecole des Saints Anges Gardiens
Décoration, carterie, épicerie fine, santons, bijoux, accessoires, déguisements.
Buvette, bar à huîtres, délices sucrés et salés. Salon de Thé
Atelier des enfantd .
64 Rue de Bagneaux Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 29 69 00 39 marchedenoelsag@outlook.fr
English :
Christmas Market at the School of the Holy Guardian Angels
German :
Weihnachtsmarkt der Schule der Heiligen Schutzengel
Italiano :
Mercatino di Natale della Scuola dei Santi Angeli Custodi
Espanol :
Mercado de Navidad de la Escuela de los Santos Ángeles Custodios
