Marché de Noël

64 Rue de Bagneaux Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 16:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Marché de Noël de l’Ecole des Saints Anges Gardiens

Décoration, carterie, épicerie fine, santons, bijoux, accessoires, déguisements.

Buvette, bar à huîtres, délices sucrés et salés. Salon de Thé

Atelier des enfantd .

64 Rue de Bagneaux Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 29 69 00 39 marchedenoelsag@outlook.fr

English :

Christmas Market at the School of the Holy Guardian Angels

German :

Weihnachtsmarkt der Schule der Heiligen Schutzengel

Italiano :

Mercatino di Natale della Scuola dei Santi Angeli Custodi

Espanol :

Mercado de Navidad de la Escuela de los Santos Ángeles Custodios

L’événement Marché de Noël Saint-Jean-de-la-Ruelle a été mis à jour le 2025-11-14 par ADRT45