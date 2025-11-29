Marché de Noël Salle Fernand Secheer Saint-Jean-de-Marsacq

Marché de Noël

Salle Fernand Secheer 101 Route de l’Esquirou Saint-Jean-de-Marsacq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

L’APE de l’école de St Jean de Marsacq organise son marché de Noël annuel, avec de nombreux exposants et artisans locaux et des animations pour les enfants.

L’APE de l’école de St Jean de Marsacq organise son marché de Noël annuel, avec de nombreux exposants et artisans locaux et des animations pour les enfants.

Des ateliers créatifs pour les enfants (sous réservation), la visite du Père Noël, un atelier maquillage, une balade en poney, de quoi vous restaurer avec les taloas salés comme sucrés, du vin chaud et autres boissons.

Tout ça dans une ambiance festive et conviviale ! .

Salle Fernand Secheer 101 Route de l’Esquirou Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine stjeanape@gmail.com

English : Marché de Noël

The APE of the St Jean de Marsacq school organizes its annual Christmas market, with numerous exhibitors and local craftsmen, and entertainment for children.

German : Marché de Noël

Die EV der Schule von St Jean de Marsacq veranstaltet ihren jährlichen Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern und lokalen Kunsthandwerkern sowie Animationen für Kinder.

Italiano :

L’Associazione dei genitori della scuola St Jean de Marsacq sta organizzando il suo annuale mercatino di Natale, con una serie di espositori e artigiani locali e intrattenimento per i bambini.

Espanol : Marché de Noël

La Asociación de Padres de Alumnos del colegio St Jean de Marsacq organiza su mercado navideño anual, con numerosos expositores y artesanos locales, además de animaciones para los niños.

L’événement Marché de Noël Saint-Jean-de-Marsacq a été mis à jour le 2025-11-06 par OTI LAS