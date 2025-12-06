MARCHE DE NOEL

Saint-Jean-de-Minervois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le Marché de Noël de Saint-Jean de Minervois, réunit artisans, producteurs et créateurs locaux dans une ambiance festive.

Animations, gourmandises et idées cadeaux vous plongent dans la magie des fêtes au cœur du village.

Saint-Jean de Minervois accueille son traditionnel Marché de Noël, un rendez-vous chaleureux qui met à l’honneur les savoir-faire locaux et l’esprit des fêtes. Dans les ruelles et sur la place du village, artisans, producteurs et créateurs proposent une grande variété de produits : décorations, objets artisanaux, vins et douceurs gourmandes.

Les visiteurs peuvent flâner entre les stands, déguster des spécialités régionales et trouver des idées cadeaux originales. L’ambiance est animée par des ateliers pour enfants, des démonstrations artisanales et des moments musicaux qui rythment la journée.

Le marché devient ainsi un lieu de rencontre et de convivialité, où habitants et visiteurs partagent la magie de Noël dans un cadre authentique.

Ce rendez-vous festif contribue à valoriser le patrimoine et les traditions du Minervois tout en offrant une expérience unique à l’approche des fêtes de fin d’année.

Programme

11h00 Arrivée du Père noël

15h30 Concert de Noel avec la Chorale Si Dièse .

Saint-Jean-de-Minervois 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 01 13

English :

The traditional Christmas Walk with Santa Claus

11:00 arrival of Santa Claus and the Snow Queen

14:30 Christmas concert

Wine bar with producers from St jean de Minervois

Food truck

L’événement MARCHE DE NOEL Saint-Jean-de-Minervois a été mis à jour le 2025-11-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC