Marché de Noël

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

De nombreux stands de produits régionaux et artisanaux vous y attendent.

Stands de produits régionaux et artisanaux avec animations (environ 20 exposants)

produits de bouche volaille, coquillage et poisson, plat traiteur, confiture et conserve, miel, macarons, vin, huile d’olives, safran…

produits artisanaux décos de noël, des articles textile, tableaux en bois, accessoires bien-être, bois flotté, livre…

Animations avec Alain le Magicien, Les Petits Lutins de la Country

15h30/16h Tirage de la tombola avec le Père Noël.

Dans la salle d’animation de 10h à 17h.

Avec la participation de l’APE et de la Résidence de la Dourbie. Organisé par la municipalité de St-Jean du Bruel. .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie mamoucob@gmail.com

English :

Numerous stands selling regional products and crafts await you.

German :

Dort erwarten Sie zahlreiche Stände mit regionalen und handwerklichen Produkten.

Italiano :

Troverete numerose bancarelle di prodotti regionali e di artigianato.

Espanol :

Encontrará numerosos puestos de productos regionales y artesanía.

L’événement Marché de Noël Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2025-11-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)