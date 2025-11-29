Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de noël Rue des frères Thébau Saint-Jean-la-Poterie

Marché de noël Rue des frères Thébau Saint-Jean-la-Poterie samedi 29 novembre 2025.

Marché de noël

Rue des frères Thébau Centre Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :
2025-11-29

Marché artisanal. aucun produit de revente.
Petite restauration sur place   .

Rue des frères Thébau Centre Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 6 31 12 47 32 

