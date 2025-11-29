Marché de noël Rue des frères Thébau Saint-Jean-la-Poterie
Marché de noël Rue des frères Thébau Saint-Jean-la-Poterie samedi 29 novembre 2025.
Marché de noël
Rue des frères Thébau Centre Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie Morbihan
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29
Marché artisanal. aucun produit de revente.
Petite restauration sur place .
Rue des frères Thébau Centre Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 6 31 12 47 32
