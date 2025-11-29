Marché de Noël Saint-Jean-la-Poterie
Marché de Noël Saint-Jean-la-Poterie samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
Le comité d’animation organise à Saint-La-Poterie un marché de Noël artisanal, le samedi du 14h à 18h et le dimanche 10h à 18h. Restauration et buvettes sur place. Entrée gratuite .
Salle Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 6 31 12 47 32
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2025-11-12 par OT PAYS DE REDON