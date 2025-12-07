Marché de Noël Rue du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas
Rue du Vieux Château Espace Auriac Saint-Jean-le-Thomas Manche
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Comme chaque année, le Comité des Fêtes organise son marché de Noël où artisans et associations vous proposent leurs idées cadeaux ou autres pour les fêtes. Restauration festive. Ouverture des Ateliers du Bout de la Mer à cette occasion. .
Rue du Vieux Château Espace Auriac Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 7 84 97 10 47
L’événement Marché de Noël Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2025-11-17 par OT MSM Normandie BIT Saint-Jean-le-Thomas