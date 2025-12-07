Marché de Noël Rue du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas

Marché de Noël

Rue du Vieux Château Espace Auriac Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Comme chaque année, le Comité des Fêtes organise son marché de Noël où artisans et associations vous proposent leurs idées cadeaux ou autres pour les fêtes. Restauration festive. Ouverture des Ateliers du Bout de la Mer à cette occasion. .

Rue du Vieux Château Espace Auriac Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 7 84 97 10 47

