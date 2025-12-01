Marché de Noël Saint-Jean-Pied-de-Port
Marché de Noël Saint-Jean-Pied-de-Port dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Plus de 50 exposants.
11h-12h, et 16h-17h, Père Noël
15h, pinata et stand tatoo
Barbe à papa
Pêche aux canards
Buvette, restauration, gauffres, vin chaud. .
Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 18 44 90
