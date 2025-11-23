Marché de Noël Saint-Jeand’Angély Saint-Jean-d’Angély
Marché de Noël Saint-Jeand’Angély Saint-Jean-d’Angély vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël Saint-Jeand’Angély
Place du Marché Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-21
2025-12-19
Marché nocturne avec commerçants et artisans locaux.
Photo avec le Père Noël
Spectacle de performers de feu
Place du Marché Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net
Nachtmarkt mit lokalen Händlern und Handwerkern.
Foto mit dem Weihnachtsmann
Aufführung von Feuerperformern
Mercato notturno con commercianti e artigiani locali.
Foto con Babbo Natale
Spettacolo di artisti del fuoco
Mercado nocturno con comerciantes y artesanos locales.
Foto con Papá Noel
Espectáculo de fuegos artificiales
