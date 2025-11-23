Marché de Noël Saint-Jeand’Angély

Place du Marché Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

2025-12-19

Marché nocturne avec commerçants et artisans locaux.

Photo avec le Père Noël

Spectacle de performers de feu

Place du Marché Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net

Nachtmarkt mit lokalen Händlern und Handwerkern.

Foto mit dem Weihnachtsmann

Aufführung von Feuerperformern

Mercato notturno con commercianti e artigiani locali.

Foto con Babbo Natale

Spettacolo di artisti del fuoco

Mercado nocturno con comerciantes y artesanos locales.

Foto con Papá Noel

Espectáculo de fuegos artificiales

L’événement Marché de Noël Saint-Jeand’Angély Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-11-21 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme