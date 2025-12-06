Marché de Noël Salle du Bru Saint-Jeures

Marché de Noël

Salle du Bru 38 Chemin du Bru Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

C’est déjà Noël à Saint-Jeures ! Venez faire le plein d’idées cadeaux au marché de Noël. Les artisans et producteurs locaux seront présents. Vin chaud, crêpes, gaufres, hot-dog,…

.

Salle du Bru 38 Chemin du Bru Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 25 89 64 marchedenoel.stjeures@gmail.com

English :

It’s already Christmas in Saint-Jeures! Come and stock up on gift ideas at the Christmas market. Local craftsmen and producers will be on hand. Mulled wine, crêpes, waffles, hot dogs,…

German :

In Saint-Jeures ist schon Weihnachten! Kommen Sie auf den Weihnachtsmarkt und decken Sie sich mit Geschenkideen ein. Lokale Handwerker und Produzenten werden anwesend sein. Glühwein, Crêpes, Waffeln, Hotdogs,…

Italiano :

È già Natale a Saint-Jeures! Venite a fare scorta di idee regalo al mercatino di Natale. Artigiani e produttori locali saranno a disposizione. Vin brulé, frittelle, waffle, hot dog,…

Espanol :

¡Ya es Navidad en Saint-Jeures! Venga a abastecerse de ideas para regalar en el mercado navideño. Los artesanos y productores locales estarán presentes. Vino caliente, crepes, gofres, perritos calientes,…

L’événement Marché de Noël Saint-Jeures a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme du Haut-Lignon