Marché de Noël Saint-Jouvent

Marché de Noël Saint-Jouvent dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

Saint-Jouvent Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Nombreux commerçants présents charcutiers, volaillers, rôtisserie, producteurs de vin et de bière, stands d’habillement, bibelots et bien d’autres encore ! Commandes possibles sur place avec livraison selon les commerçants. À 11h, apparition magique du Père Noël pour distribuer des friandises aux enfants. Comme chaque année, les écoles et associations locales vous accueillent sous leurs chapiteaux avec leurs créations artisanales et objets faits main. Côté gourmandises café, crêpes et vin chaud sont au rendez-vous pour partager un moment chaleureux et convivial. .

Saint-Jouvent 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 81 01 gerard.gasnier@saintjouvent.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Saint-Jouvent a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Monts du Limousin