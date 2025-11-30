Marché de Noël

Le bourg Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Marché de Noël à la Maison du Suc de 10h à 18h. Venez découvrir les créations artisanales et produits du terroir dans une ambiance chaleureuse et festive. Idées cadeaux, décorations et spécialités locales vous attendent !

.

Le bourg Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Christmas market at the Maison du Suc from 10am to 6pm. Come and discover local crafts and products in a warm and festive atmosphere. Gift ideas, decorations and local specialities await you!

German :

Weihnachtsmarkt in der Maison du Suc von 10h bis 18h. Entdecken Sie handwerkliche Kreationen und regionale Produkte in einer warmen und festlichen Atmosphäre. Geschenkideen, Dekorationen und lokale Spezialitäten warten auf Sie!

Italiano :

Mercatino di Natale presso la Maison du Suc dalle 10.00 alle 18.00. Venite a scoprire l’artigianato e i prodotti locali in un’atmosfera calda e festosa. Idee regalo, decorazioni e specialità locali vi aspettano!

Espanol :

Mercado de Navidad en la Maison du Suc de 10.00 a 18.00 h. Venga a descubrir la artesanía y los productos locales en un ambiente cálido y festivo. Le esperan ideas para regalar, decoraciones y especialidades locales

L’événement Marché de Noël Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2025-10-16 par Haut Pays du Velay Tourisme