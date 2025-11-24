Marché de Noël Saint-Junien

Marché de Noël

Centre ville Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Plongez dans la magie des fêtes au grand marché de Noël de Saint-Junien ! La ville, accompagnée de Manestela, du Comité de jumelage et des associations locales, vous invite à vivre un moment chaleureux où traditions et convivialité se mêlent en douceur. Flânez entre les chalets illuminés, découvrez des créations artisanales, des idées cadeaux originales et de délicieuses gourmandises qui réveillent les papilles. Animations, sourires et ambiance festive rythmeront votre visite. Que vous veniez en famille, entre amis ou simplement pour profiter de l’atmosphère, ce marché de Noël promet un véritable concentré d’esprit de fête au cœur de Saint-Junien. .

Centre ville Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 06 80

