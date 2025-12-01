Marché de Noël

Place de l’église Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

L’association Just Une Création organise sa nouvelle édition du marché de Noël à Saint-Just de 10h à 18h avec au programme créateurs, défilé des vieilles voitures, bourse aux jouets, arrivée du père Noël et diverses animations. Restauration et buvette sur place. .

Place de l’église Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 41 87 17 01

L’événement Marché de Noël Saint-Just a été mis à jour le 2025-11-19 par OT PAYS DE REDON