Marché de Noël

Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël organisé par la municipalité. Présence de nombreux exposants.

.

Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr

English :

Christmas market organized by the municipality. Numerous exhibitors present.

German :

Weihnachtsmarkt, der von der Gemeinde organisiert wird. Zahlreiche Aussteller sind anwesend.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal Comune. Numerosi gli espositori presenti.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por el ayuntamiento. Numerosos expositores presentes.

L’événement Marché de Noël Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Loire Semène