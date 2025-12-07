Marché de Noël Saint-Just-Malmont
Marché de Noël Saint-Just-Malmont dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Marché de Noël organisé par la municipalité. Présence de nombreux exposants.
Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr
English :
Christmas market organized by the municipality. Numerous exhibitors present.
German :
Weihnachtsmarkt, der von der Gemeinde organisiert wird. Zahlreiche Aussteller sind anwesend.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal Comune. Numerosi gli espositori presenti.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por el ayuntamiento. Numerosos expositores presentes.
