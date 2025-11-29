Marché de Noël Place du Foyer Saint-Justin

Marché de Noël

Place du Foyer Foyer Municipal Saint-Justin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

En panne d'inspiration pour votre liste au Père Noël ou pour vos menus des fêtes ? Au Foyer Municipal de St Justin de nombreuses idées s'offriront à vous et les plus jeunes auront peut-être même la chance d'apercevoir le Père Noël !

A 18h, défilé aux lampions avec l'Union musicale et les échassiers.

A 18h, défilé aux lampions avec l’Union musicale et les échassiers.

En panne d’inspiration pour votre liste au Père Noël ou pour vos menus des fêtes ? Au Foyer Municipal de St Justin de nombreuses idées s’offriront à vous et les plus jeunes auront peut-être même la chance d’apercevoir le Père Noël !

A 18h, défilé aux lampions avec l’Union musicale de St Justin et les échassiers de l’ESA. .

Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Marché de Noël

Looking for inspiration for your Santa list or holiday menus? At the Foyer Municipal de St Justin, you’ll find plenty of ideas, and youngsters may even get a glimpse of Santa Claus!

At 6pm, a lantern-lit parade with the Musical Union and stilt-walkers.

