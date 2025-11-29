Marché de Noël Place du Foyer Saint-Justin
Marché de Noël Place du Foyer Saint-Justin samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place du Foyer Foyer Municipal Saint-Justin Landes
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
En panne d’inspiration pour votre liste au Père Noël ou pour vos menus des fêtes ? Au Foyer Municipal de St Justin de nombreuses idées s’offriront à vous et les plus jeunes auront peut-être même la chance d’apercevoir le Père Noël !
A 18h, défilé aux lampions avec l’Union musicale et les échassiers.
Place du Foyer Foyer Municipal Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 73 32 68
English : Marché de Noël
Looking for inspiration for your Santa list or holiday menus? At the Foyer Municipal de St Justin, you’ll find plenty of ideas, and youngsters may even get a glimpse of Santa Claus!
At 6pm, a lantern-lit parade with the Musical Union and stilt-walkers.
L’événement Marché de Noël Saint-Justin a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Landes d’Armagnac