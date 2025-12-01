Marché de Noël SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Marché de Noël

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Cette année encore, la magie de Noël s’installe place de la Mairie, au cœur du village ✨

Les producteurs et artisans locaux vous donnent rendez-vous pour deux journées placées sous le signe de la convivialité, des gourmandises et des bons produits du coin.

Entre odeurs de vin chaud, lumières scintillantes et rires partagés, venez flâner parmi les stands, déguster les saveurs de nos montagnes et profiter d’une ambiance chaleureuse et festive !

.

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Once again this year, the magic of Christmas takes place on Place de la Mairie, in the heart of the village?

Local producers and craftsmen invite you to join them for two days of conviviality, delicacies and local produce.

Come and stroll among the stalls, savour the flavours of our mountains and enjoy the warm, festive atmosphere of mulled wine, twinkling lights and shared laughter!

German :

Auch in diesem Jahr zieht der Weihnachtszauber auf den Place de la Mairie im Herzen des Dorfes ein?

Die lokalen Produzenten und Handwerker laden Sie zu zwei Tagen ein, die ganz im Zeichen der Geselligkeit, der Leckereien und der guten Produkte aus der Region stehen.

Zwischen Glühweinduft, funkelnden Lichtern und gemeinsamem Lachen können Sie durch die Stände schlendern, die Köstlichkeiten unserer Berge probieren und von einer warmen und festlichen Atmosphäre profitieren!

Italiano :

Anche quest’anno la magia del Natale si svolge in Place de la Mairie, nel cuore del villaggio

Produttori e artigiani locali saranno a disposizione per due giorni di divertimento, buon cibo e prodotti locali.

Tra profumi di vin brulé, luci scintillanti e risate condivise, venite a passeggiare tra le bancarelle, a gustare i sapori delle nostre montagne e a godervi la calda atmosfera di festa!

Espanol :

Un año más, la magia de la Navidad tendrá lugar en la Place de la Mairie, en el corazón del pueblo..

Los productores y artesanos locales estarán presentes durante dos días de diversión, buena comida y productos locales.

Con olor a vino caliente, luces parpadeantes y risas compartidas, venga a pasear entre los puestos, pruebe los sabores de nuestras montañas y disfrute de un ambiente cálido y festivo

L’événement Marché de Noël Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-11-07 par OT de St Lary|CDT65