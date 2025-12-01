Marché de Noël SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Marché de Noël

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-31 10:00:00

fin : 2025-12-31 19:00:00

2025-12-31

Pour prolonger la magie de Noël , le marché de créateurs sera à nouveau installé place de la Mairie, au cœur du village ✨

Les producteurs et artisans locaux vous donnent rendez-vous pour deux journées placées sous le signe de la convivialité, des gourmandises et des bons produits du coin.

Entre odeurs de vin chaud, lumières scintillantes et rires partagés, venez flâner parmi les stands, déguster les saveurs de nos montagnes et profiter d’une ambiance chaleureuse et festive !

English :

To prolong the magic of Christmas, the creators’ market will once again be set up on Place de la Mairie, in the heart of the village?

Local producers and artisans will be on hand for two days of conviviality, delicacies and local produce.

With the smell of mulled wine, twinkling lights and shared laughter, come and stroll among the stalls, sample the flavours of our mountains and enjoy a warm, festive atmosphere!

German :

Um den Weihnachtszauber zu verlängern, wird der Markt der Kunsthandwerker wieder auf dem Place de la Mairie im Herzen des Dorfes aufgebaut

Die lokalen Produzenten und Handwerker laden Sie zu zwei Tagen ein, die ganz im Zeichen der Geselligkeit, der Leckereien und der guten Produkte aus der Region stehen.

Zwischen Glühweinduft, funkelnden Lichtern und gemeinsamem Lachen können Sie durch die Stände schlendern, die Köstlichkeiten unserer Berge probieren und von einer warmen und festlichen Atmosphäre profitieren!

Italiano :

Per prolungare la magia del Natale, il mercato dei creatori sarà nuovamente allestito in Place de la Mairie, nel cuore del villaggio?

Produttori e artigiani locali saranno a disposizione per due giorni di divertimento, buon cibo e prodotti locali.

Tra profumi di vin brulé, luci scintillanti e risate condivise, venite a passeggiare tra le bancarelle, a gustare i sapori delle nostre montagne e a godervi la calda atmosfera di festa!

Espanol :

Para prolongar la magia de la Navidad, el mercado de creadores se instalará de nuevo en la Place de la Mairie, en el corazón del pueblo ?

Los productores y artesanos locales estarán presentes durante dos días de diversión, buena comida y productos locales.

Con olor a vino caliente, luces parpadeantes y risas compartidas, venga a pasear entre los puestos, deguste los sabores de nuestras montañas y disfrute de un ambiente cálido y festivo

